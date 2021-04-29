Advertisements

صفقة الـ2 مليون دولار.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

الخميس 29/أبريل/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

فجر مجدى عبدالغنى نجم الأهلي السابق مفاجأة مدوية، بعدما أكد أن والتر بواليا، مهاجم النادى الأهلى، عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بـ القلعة الحمراء، للاستفسار عن استبعاده من الحسابات الفنية لـ موسيمانى.

 

وأضاف، عبر برنامجه "ملعب البلدوزر"، والذى يذاع على قناة "الشمس" الفضائية، أن والتر بواليا قال لـ سيد عبدالحفيظ فى الجلسة، إنه حصل على وعود بالمشاركة أساسيًا قبل التوقيع لـ الأهلى قادمًا من الجونة فى يناير الماضى، وإنه كان ينتظر عروضا أوروبية من أجل الاحتراف.

 

وتابع مجدى عبد الغنى: "والتر بواليا طلب خلال جلسته مع سيد عبدالحفيظ الرحيل مع نهاية الموسم، وأنه سيقدم عروضا رسمية من قبل وكيل أعماله فى نهاية الموسم، من أجل الرحيل، خصوصا وأنه بات خارج الحسابات الفنية لـ موسيمانى".

 

جدير بالذكر، أن الأهلى سيواجه الجونة ضمن فعاليات مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى من المقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء غد الجمعة على أرضية ملعب الأهلى بالسلام.

أخبار تهمك

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 14 ساعة

الري تفجر مفاجأة عن سد النهضة الإثيوبي بعد الملء الثاني

منذ حوالي 10 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ يوم

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة الـ2 مليون دولار.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ 39 دقيقة

صفقة الموسم.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:22 ص

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

11:46 م

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

11:10 م

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

07:31 م

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

08:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى