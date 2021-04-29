صفقة الـ2 مليون دولار.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

فجر مجدى عبدالغنى نجم الأهلي السابق مفاجأة مدوية، بعدما أكد أن والتر بواليا، مهاجم النادى الأهلى، عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بـ القلعة الحمراء، للاستفسار عن استبعاده من الحسابات الفنية لـ موسيمانى.

وأضاف، عبر برنامجه "ملعب البلدوزر"، والذى يذاع على قناة "الشمس" الفضائية، أن والتر بواليا قال لـ سيد عبدالحفيظ فى الجلسة، إنه حصل على وعود بالمشاركة أساسيًا قبل التوقيع لـ الأهلى قادمًا من الجونة فى يناير الماضى، وإنه كان ينتظر عروضا أوروبية من أجل الاحتراف.

وتابع مجدى عبد الغنى: "والتر بواليا طلب خلال جلسته مع سيد عبدالحفيظ الرحيل مع نهاية الموسم، وأنه سيقدم عروضا رسمية من قبل وكيل أعماله فى نهاية الموسم، من أجل الرحيل، خصوصا وأنه بات خارج الحسابات الفنية لـ موسيمانى".

جدير بالذكر، أن الأهلى سيواجه الجونة ضمن فعاليات مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى من المقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء غد الجمعة على أرضية ملعب الأهلى بالسلام.