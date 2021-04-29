تفاصيل عرض باريس سان جيرمان الجديد لضم ليونيل ميسي

أفادت تقارير إعلامية إسبانية، عن تقديم باريس سان جيرمان الفرنسي عرض للحصول على خدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد فريق برشلونة، خلال الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة في يونيو المقبل، ولم يكشف اللاعب حتي الوقت الراهن عن موقفه من الاستمرار مع الفريق الكاتالوني.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية نقلًا عن تصريحات مارسيلو بيشلر، صحفي في قناة "TNT Sports Brazil"، فإن باريس سان جيرمان تقدم بالفعل بعرض لميسي لمدة موسمين ثابتين، بالإضافة إلى موسم ثالث اختياري".

وذكرت الصحيفة إلى أن هذا الصحفي سبق أن أوضح عن رحيل نيمار دا سيلفا إلى سان جيرمان في 2017، كما أنه أعلن وجود بروفاكس رسمي من ميسي لفسخ عقده مع برشلونة في الصيف الماضي.

وأضاف الصحفي إلي أن نادي برشلونة لم يقدم أي عرض رسمي لميسي، من أجل التجديد حتى الوقت الراهن.