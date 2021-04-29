الصين تُطلق أولى وحدات محطّتها الفضائية

أطلقت الصين، اليوم الخميس، أولى وحدات محطّتها الفضائية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، قد أعلنت بلدية "تشونجتشينج" جنوب غربى الصين توقيع اتفاقية لبناء قاعدة تجريبية لأول محطة كهربائية شمسية فضائية فى الصين، وذلك بين جامعة تشونجتشينج ومعهد شيآن التابع للأكاديمية الصينية لعلوم الفضاء وجامعة شيآن للتكنولوجيا الإلكترونية وحكومة حى بيشان ببلدية تشونجتشينج.