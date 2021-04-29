Advertisements

الصين تُطلق أولى وحدات محطّتها الفضائية

الخميس 29/أبريل/2021 - 09:05 ص
الصين
الصين
وكالات
Advertisements

أطلقت الصين، اليوم الخميس، أولى وحدات محطّتها الفضائية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، قد أعلنت بلدية "تشونجتشينج" جنوب غربى الصين توقيع اتفاقية لبناء قاعدة تجريبية لأول محطة كهربائية شمسية فضائية فى الصين، وذلك بين جامعة تشونجتشينج ومعهد شيآن التابع للأكاديمية الصينية لعلوم الفضاء وجامعة شيآن للتكنولوجيا الإلكترونية وحكومة حى بيشان ببلدية تشونجتشينج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محطة فضائية الصين

أخبار تهمك

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 10 ساعات

ليس ديمبيلي.. نجم برشلونة يقترب من تمديد عقده مع الفريق

منذ أقل من ساعتين

الري تفجر مفاجأة عن سد النهضة الإثيوبي بعد الملء الثاني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ يوم

صفقة الموسم.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

بناء قاعدة تجريبية لأول محطة كهربائية شمسية فضائية جنوب الصين

نشرة أخبار السادسة.."السيسي" يستقبل رئيس جامبيا‎.. وروسيا تسلم 3 محركات صاروخية لأمريكا

الصين تخطط لبناء قاعدة بالقرب من القطب الجنوبي تفوق بعثات أبولو الأمريكية

وزير التعليم العالي يستقبل السفير الصيني بالقاهرة

وضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي بالليزر

"بعد وضع حجر الأساس" .. أبرز المعلومات عن محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي بالليزر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:46 م

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

11:10 م

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

07:31 م

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

08:35 م

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

10:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى