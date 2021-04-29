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أحمد الخطاب بطل مصر في المصارعة و مدرب اللياقة البدنية يتجه إلى التمثيل

الخميس 29/أبريل/2021 - 09:08 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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 تلقي أحمد الخطاب بطل منتخب مصر للمصارعة و مدرب اللياقة البدنية العديد من العروض التمثيلية في خلال الفترة الأخيرة بعد قراره بخوض مجال التمثيل.

ويدرس مدرب اللياقة المعروف اداء ادوار الآكشن و قد جاء قرار احمد الخطاب بخوض مجال التمثيل بعد ان سبق و خاض عدة تجارب خاصة في مجال الإعلانات و نجاح إعلانه الأخير مع ١٠٠ مليون صحة الخاص بوزارة الصحة و ظهوره موديل في بعض إعلانات التليفزيون.


أحمد الخطاب بدا العمل في مجال اللياقة البدنية منذ عام ٢٠١٢ هو خريج كليه الحقوق جامعة القاهرة و حصل علي بعض الشهادات العالمية في مجال التدريب منها ال CFT و Nasam بجانب انه بطل مصر في المصارعة و من العشر الأوائل في مجال الكروس فيت و يستعد أيضا للعمل في بعض برامج التليفزيون للتحدث عن طرق التدريب الصحيحة و تشجيع الشباب علي الرياضة.

 

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