Advertisements
أحمد الخطاب بطل مصر في المصارعة و مدرب اللياقة البدنية يتجه إلى التمثيل
الخميس 29/أبريل/2021 - 09:08 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
تلقي أحمد الخطاب بطل منتخب مصر للمصارعة و مدرب اللياقة البدنية العديد من العروض التمثيلية في خلال الفترة الأخيرة بعد قراره بخوض مجال التمثيل.
ويدرس مدرب اللياقة المعروف اداء ادوار الآكشن و قد جاء قرار
احمد الخطاب بخوض مجال التمثيل بعد ان سبق و خاض عدة تجارب خاصة في مجال الإعلانات
و نجاح إعلانه الأخير مع ١٠٠ مليون صحة الخاص بوزارة الصحة و ظهوره موديل في بعض
إعلانات التليفزيون.
Advertisements