أحمد الخطاب بطل مصر في المصارعة و مدرب اللياقة البدنية يتجه إلى التمثيل

تلقي أحمد الخطاب بطل منتخب مصر للمصارعة و مدرب اللياقة البدنية العديد من العروض التمثيلية في خلال الفترة الأخيرة بعد قراره بخوض مجال التمثيل.

ويدرس مدرب اللياقة المعروف اداء ادوار الآكشن و قد جاء قرار احمد الخطاب بخوض مجال التمثيل بعد ان سبق و خاض عدة تجارب خاصة في مجال الإعلانات و نجاح إعلانه الأخير مع ١٠٠ مليون صحة الخاص بوزارة الصحة و ظهوره موديل في بعض إعلانات التليفزيون.



