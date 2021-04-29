صدمة جديدة للأهلي.. تأكد غياب النجم الأول عن موقعة القمة

قال الإعلامى هانى حتحوت، إن الأهلى أعلن أن التونسى على معلول لن يكون جاهزا للمشاركة فى مباراة القمة أمام الزمالك فى يوم 10 مايو المقبل، بسبب استمرار تأهيله بعد الإصابة التى تعرض لها فى فبراير الماضى.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المدير الفنى للنادى الأهلى بيتسو موسيمانى طلب من لجنة التخطيط التعاقد مع مهاجم سوبر إلى جانب محمد شريف فى موسم الانتقالات الصيفية المقبل لتدعيم صفوف الفريق.

وأوضح حتحوت أن موسيمانى طلب من اللجنة ترشيح بعض الأسماء من المحليين، أو الأجانب، مشيرًا إلى أنه لم يعد مقتنعا بـ والتر بواليا، بسبب ابتعاده عن مستواه الفنى، بدليل أن مشاركاته أصبحت قليلة خلال الفترة الماضية.