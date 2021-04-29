طارق الشناوي يكتب: أبناء الكار.. و(لعبة نيوتن)!!





على (السوشيال ميديا)، المتهمة دومًا حتى لو أصابت، أقرأ كلمات تقطر صدقًا وعذوبة وتقديرًا من عدد من أبناء المهنة لصالح زميل لهم، ومن نفس الجيل ينافسهم قطعا داخل نفس الرقعة، إلا أنهم وجدوا أن كل ذلك لا يمنعهم، من أن يستمع الجميع إلى تصفيقهم من مقاعد المتفرجين لفنان حريف.



هكذا جاءت كلمات المخرجان كاملة أبوذكرى وهانى خليفة، عن المخرج والكاتب تامر محسن، صانع (لعبة نيوتن)، لتذهب بنا إلى منطقة شفافة، بينما كان السائد حتى بين الكبار الذهاب إلى منطقة ضبابية، ليتمكنوا من الضرب تحت الحزام (وفين يوجعك).



«كاملة» و«خليفة» قدما لنا نموذجا مختلفا، كل منهما يحلل بشغف ما قدمته الشاشة لزميلهما فى ثالث عمل درامى له بعد (بدون ذكر أسماء) و(هذا المساء).



تعودت دائمًا ألا أرتاح إلى آراء أبناء (الكار) الواحد، رغم أن أصدق تحليل من الممكن أن تقرأه عندما يكتب مثلا ملحن عن إنجاز آخر، أو كاتب أو مخرج عن أعمال زميل، احتراف المهنة يمنحك التعرف على أدق أسرارها، لتحدد على وجه اليقين أوجه الإبداع وأيضًا القصور، طبعا إذا خلصت النوايا، وهى نادرًا ما تخلص، حيث تتدخل فيها عوامل أخرى مثل الغيرة المهنية.. لو تتبعت التاريخ المعاصر، لاكتشفت أن أكثر الانتقادات تجريحًا التى وجهت إلى طه حسين هى تلك التى أصابته من ابن جيله ومنافسه اللدود عباس محمود العقاد، حيث وصفه قائلًا بأنه (عمى الأدب العربى)، حتى ينفى عن الوجدان أنه (عميد الأدب العربى).



السنباطى كان دائم الانتقاد لموسيقى وألحان عبدالوهاب، يراها مسروقة من الغرب، وكان عبدالوهاب يرى أن السنباطى لم يتطور ولا يزال يخاصم العصر، عندما لحن محمد عبدالوهاب (إنت عمرى) والتى أطلقوا عليها (لقاء السحاب) باعتبارها اللقاء الأول بين صوت أم كلثوم وموسيقى محمد عبدالوهاب، كان رأى محمد الموجى وبليغ حمدى، وكانا قد سبقاه فى التلحين لأم كلثوم، أن الأستاذ لم يضف جديدًا، وأن لحن (إنت عمرى) دون المتوسط.. (ضجيج بلا طحن).. الوحيد الذى أعجبه اللحن فى هذا الجيل هو كمال الطويل، إلا أنه لم يدلِ برأيه إلا بعد رحيل عبدالوهاب، وعندما سألته، أجابنى: (كنت على خلاف مع عبد الوهاب ولم أشأ أن أسعده).



دائمًا ما نردد المقطع الأول لزجل شهير كتبه بيرم التونسى فى الثلاثينيات (يا أهل المغنى.. دماغنا وجعنا.. دقيقة سكوت لله)، نعتبر هذه الكلمات إعلانًا صارخًا ضد الردىء من الغناء المنتشر حولنا زمان والآن، رغم أن بيرم التونسى كان يقصد تحديدا النَّيل من الشاعر الكبير أحمد رامى ابن جيله ومنافسه اللدود، لأنهما كانا يتنافسان على صوت أم كلثوم، فطلب منه (السكوت لله).



أول هجوم تعرّض له نجيب محفوظ بعد جائزة (نوبل) جاء من يوسف إدريس الذى اتهم الجائزة بأنها انحازت سياسيًا وليس إبداعيًا إلى نجيب محفوظ!!.



يعتقد البعض أن القانون السائد فى الحياة هو إما أنا أو أنت، رغم أنه من الممكن أن ننجح أنا وأنت، على شرط أن تصفى النفوس.. كاملة وخليفة أشادا بابن (الكار) والجيل والمنافس الأول لهما فى الدراما تامر محسن، وهذا هو أحد الأسرار المسكوت عنها فى (لعبة نيوتن)!!.



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المقال: نقلاً عن (المصري اليوم).