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موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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انتهت مباراة ذهاب دور نصف نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي امام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2 / 1.

ومن المقرر ان تقام مباراة الاياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري ابطال اوروبا فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ويتأهل الفائز بين الفريقين الي نهائي دوري ابطال اوروبا فى مدينة اسطنبول التركية.

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