ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الزمالك والمقاولون

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة فريق الزمالك ضد نظيره المقاولون العرب في الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب اليوم الخميس 29 أبريل ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:

1- الزمالك 39 نقطة.

2- الأهلي 36 نقطة.

3- بيراميدز 30 نقطة.

4- المصري 29 نقطة

5- الاتحاد السكندري 28 نقطة.

6- سموحة 27 نقطة.

7- مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 26 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 25 نقطة.

9- إنبي 24 نقطة.

10- الجونة 24 نقطة.

11- غزل المحلة 24 نقطة.

12- أسوان 20 نقطة.

13- المقاولون 18 نقطة.

14- طلائع الجيش 17 نقطة.

15- وادي دجلة 16 نقطة.

16- الإسماعيلي 14 نقطة.

17- البنك الأهلي 14 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 12 نقطة.