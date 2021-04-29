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تشكيل أرسنال المتوقع أمام فياريال فى نصف نهائى الدوري الأوروبي

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف اليوم ملعب لا سيراميكا فى إسبانيا مباراة قوية تجمع بين فريقي فياريال صاحب الأرض ونظيره أرسنال الإنجليزي ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة أرسنال وفياريال فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

تشكيل أرسنال المتوقع:-

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: تشامبرز، هولدينج، جابرييل.

خط الوسط: تشاكا، بارتي، سيبايوس، تشاكا، ساكا، أوديجارد.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي، إيدي نيكيتاه.

ويذكر أن أرسنال صعد لهذا الدور نصف النهائي بعد الفوز على سلافيا براج التشيكي.

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