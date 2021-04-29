مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي فى طوكيو 2021

يستعد المنتخب الوطني الأولمبي تحت قيادة المدرب شوقي غريب لدورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو يوليو المقبل ويرغب الفراعنة فى تحقيق إنجاز كبير للكرة المصرية.

وأسفرت قرعة مسابقة كرة القدم بنهائيات دورة طوكيو الأولمبية المقرر اقامتها الصيف المقبل عن وقوع المنتخب الوطني الأوليمبي ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين واستراليا.

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي

22 يوليو 2021 مصر ضد إسبانيا فى تمام التاسعة ونصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

25 يوليو 2021 مصر ضد الأرجنتين الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة

28 يوليو مصر ضد أستراليا الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وكانت قرعة المسابقة تم تقسيم المنتخبات ال 15 اضافة الى منتخب اليابان فريق البلد المنظم إلى 4 مجموعات تلعب كل منها فيما بينها دوري من دور واحد خلال الدور الأول لتحديد فريقين صاعدين عن كل مجموعة للدور الثاني الذي سيقام بنظام خروج المغلوب.