ليس ميسي.. نجم برشلونة يقترب من تمديد عقده

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني بات قريبا من تجديد عقد أحد نجومه في الساعات القليلة المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن عقد الإسباني أوسكار مينجيزا مع برشلونة ينتهي في يونيو المقبل ولكن يتضمن تعاقده مع برشلونة شرطا يمنح النادي الكتالوني أحقية التجديد لمدة موسمين آخرين بموافقة الطرفين.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مينجيزا سيوقع على العقود الجديدة يوم الجمعة المقبل والموافق30 أبريل الحالي بعد موافقته على الاستمرار في برشلونة الذي يرغب هو الآخر في استمرار النجم الإسباني.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن المحادثات كانت قد بدأت بين مسئولي برشلونة ومينيجزا في فترة قريبة لكنها لم تستغرق وقتًا كبيرًا بين الطرفين حيث اجتمع المدير الرياضي ماتيو أليماني بوكيل أعمال أوسكار مينجيزا وتوصل لاتفاق رسمي لتجديد العقد لمدة موسمين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مينجيزا أصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيل الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا وشارك في 35 مباراة في الموسم الحالي وهو ما جعل المدير الفني الهولندي يطالب باستمراره.