هجوم انتحاري على مقر الأمن الوطني في كركوك شمالي العراق

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بهجوم انتحاري على مقر الأمن الوطني في كركوك شمالي العراق.

وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، أحبطت مخططًا إرهابيًا لاغتيال منتسبين في الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية بمحافظة كركوك بشمال البلاد.

وأصدرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بيانًا قالت فيه: "بناء على توجيهات المراجع العليا بمتابعة العناصر الإرهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القبض على إرهابيين اثنين وفق أحكام المادة (4 إرهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية".