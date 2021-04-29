Advertisements

إسرائيل تعيد فتح منطقة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلا

الخميس 29/أبريل/2021 - 09:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فتح منطقة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد قررت السلطات الإسرائيلية، يوم الاثنين الماضي، حظر الصيد قبالة غزة لأجل غير محدد بعد إطلاق صواريخ من القطاع، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية. 

 

 وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي يوعز بالاستعداد "لتصعيد محتمل أو إمكانية توسيع المعركة" في قطاع غزة.

 

وفي وقت سابق، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاع غزة الصيد إسرائيل

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة الموسم.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 10 ساعة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 10 ساعة

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

الري تفجر مفاجأة عن سد النهضة الإثيوبي بعد الملء الثاني

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة الـ2 مليون دولار.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 15 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. غارة إسرائيلية تستهدف موقعًا في رفح جنوبي قطاع غزة

غارة إسرائيلية على بيت حانون في قطاع غزة توقع عدد من الإصابات

غارات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ

الطيران الإسرائيلي يشن غارة جوية على قطاع غزة

إسرائيل تقصف مواقع شمال وجنوب قطاع غزة

رئيس الأركان الإسرائيلي يوعز بالاستعداد لتصعيد محتمل في قطاع غزة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:22 ص

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

11:46 م

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

11:10 م

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

07:31 م

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

08:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى