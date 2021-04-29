ملخص أحداث مسلسل "ضل راجل" الحلقة 17

ننشر لكم في السطور التالية ملخص أحداث الحلقة 17 من مسلسل ضل راجل بطولة النجم ياسر جلال، وهذا بعدما ازداد ابحث عليها من جانب الجماهير المتابعين للمسلسل منذ بداية عرضه في رمضان 2021 لمتابعة الأحداث المثيرة والشيقة.





ملخص الحلقة 17 من ضل راجل

- طلب جلال سلفة من مديرة المدرسة لإكمال المبلغ المطلوب منه مقابل الفيديو، لكنها ترفض ويطلب منها إجازة بدون مرتب لأنه مشغول بقضية ابنته شهد ولن يستطيع الحضور يوميا.





- يأتي شخص منزل جلال "من قبل والد غادة" يعمل مع دكتور كبير في العظام بألمانيا، يعرض عليه علاج زوجته القعيدة – نرمين الفقى- مجانا بل ويعرض عليه أموالا كثيرة، مقابل التنازل عن قضية شهد ابنته وإغلاقه تماما.





- انفعال جلال على الرجل الذي طلب منه التنازل عن قضية ابنته ويحمله برسالة لمن أرسله: "روح قل للى باعتك حق بنتى مش هسيبه.. اطلع برة".





- يتصل ياسر جلال بخميس العترة "البودى جارد" في الموعد الذى اتفقوا عليه، ولكنه لا يرد. يذهب إلى المكان الذى قابله فيه أول مرة ويسأل عن بيته وعندما يصل يجده مقتولا.





مواعيد عرض ضل راجل