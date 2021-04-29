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فنزويلا تعلن مقتل 8 جنود فى معارك على حدود كولومبيا

الخميس 29/أبريل/2021 - 09:56 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات في فنزويلا، اليوم الخميس، عن مقتل 8 جنود فى الاشتباكات بين الجيش وجماعات مسلحة على الحدود مع كولومبيا.

 

وقد كشف وزير الدفاع الفنزويلى فلاديمير بادرينو، عن أسماء الجنود الثمانية، لكنه لم يذكر أى تفاصيل عن كيفية مقتلهم، وفقًا لوكالة "رويترز".

 

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلامية، بسقوط قتلى وجرحى بصفوف جيش فنزويلا فى المواجهات على الحدود خلال الـ 72 ساعة السابقة، دون أن يحدد عدد القتلى.

 

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مقتل 8 جنود كولومبيا فنزويلا

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