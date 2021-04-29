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البريد يؤكد لا تعطل في صرف المعاشات خلال فترة الأجازة الرسمية

الخميس 29/أبريل/2021 - 09:57 ص
بوابة الفجر
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أكد  الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد،  على أن  الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية  صرف المعاشات  خلال فترة العطلة الرسمية.

 

واستكمل  فى بيان صحفي، أنه تم تغذية كافة ماكينات الصراف الآلى على مستوى الجمهورية، لضمان صرف المعاشات لمستحقيها دون عناء.

 

 و اشار إلى أنه تم تشكيل لجنة متابعة على أعلى مستوى لمتابعة تغذية ماكينات الصراف الآلى على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة، وسيتم عودة العمل بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ موعد صرف معاشات الشهر الجديد السبت القادم 1 مايو 2021،  ويحق لمن يملك كارت ميزة أو " ATM" صرف المعاش من الصراف الالي التابع لأي بنك.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات في بيان رسمي على  أنه يحق لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي وكارت ميزة، مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية، أن يصرف معاشه من ماكينات الصراف الآلي، ويكون عددها 12 ألف ماكينة، وتوجد في جميع أنحاء الجمهورية


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