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الكرتونة الغذائية 12 كيلو.. محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل توزيع قافلة غذائية على الأسر

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:05 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة استقبلت قافلة غذائية ضمن المبادرة الرئاسية "تحيا مصر"، وهى امتدادا لعديد من القوافل التي استقبلتها المحافظة.
وأشار "نور الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن القافلة شملت أكثر من 6 آلاف كرتونة غذائية للأسر الأكثر احتياجا، وتتكون الكرتونة الواحد من أرز وزيت وسمنة ومكرونة ودواجن مجمدة، حيث تزن الكرتونة الواحدة 12 كيلو.
واوضح محافظ كفر الشيخ، أنهم بدأو توزيع الكراتين بالفعل منذ الأمس عبر جمعيات أهلية بالمحافظة، وسينتهي التوزيع اليوم، مؤكدا أن الدولة تسعى لتلبية احتياجات الأسرة الأكثر احتياجا.

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