زلزال يضرب عاصمة إقليم كردستان العراق

سجلت محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، صباح اليوم الخميس، هزة أرضية بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر، وفقًا للمراصد الزلزالية بوزارة النقل.

وبحسب تقرير الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، وقعت الهزة الأرضية على بعد 68 كلم، شمال شرقي أربيل، وتم تسجيلها مساء الأربعاء.

ولم يشعر أحد من المواطنين فى المنطقة بتلك الهزة.



