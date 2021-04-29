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اليوم الـ 17 من شهر رَمَضَان المُعَظَّم 1442هـ

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
أحمد يسرى
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الفصل الثالث: إشارات رَاحَة اليد/الكف:

****الإنفتاح والصدق:

*على مرّ التاريخ فإن راحة اليد/الكف المفتوح دائماً ما كان مُرتبطاً بالحقيقة ، الأمانة، والصدق، العديد من دول العالم يتم فيها خطابات القسم  وكف اليد مفتوح ومرفوع لأعلى واليد الأخرى على القلب ، عند إعطاء الشهادة فى قاعة المحكمة يتم القسم على الكتاب المُقدس الخاص بكل ديانة واليد المفتُوحة فوق الكتاب المُقدس و اليد الأخرى مفتوحة فى وجه القاضى ، فى الأمور الحياتية اليومية هناك إستخدامان شائعان شهيران نراهما كل يوم للكف المفتوح:

الأول: عند الدعاء لله تعالى (نشحذ من الله تعالى كل النّعم المطلوبة) الشحاذ عندما يفتح كف يده طالباً للصدقة ، الثانى: هو كف مفتوح ولكن بطن الكف للأسفل وهو عند زَجْر أو تعنيف شخصٌ ما بشدّة.

أحد أكثر الطرق للتأكد من صدق أحدهم من كذبه هو النظر إلى كف يده ومُلاحظة هل هى مفتُوحة أم مُغلقة، وكما يقوم الكلب بمد رقبته للأمام أمام سيده ليُبرهن أنه مُستسلم له وتحت تصرفه ، فإن الغريزة الحيوانيّة عند الإنسان تجعله يستخدم كف يده ليُظهر نفس الموقف أو العاطفة تجاه الآخر.

*فمثلاً إذا أراد شخصٌ ما أن يقول شيئاً ما بصدقٍ شديد فإنه سوف يفتح كلتا كفيه فى وجه الرجل الآخر قائلاً (دعنى أكون مُنفتِحاً وأميناً معك فى كل ما سأقوله)عادةً ما تُرافق هذه الجملة الشهيرة الكفيْن المفتُوحيْن فى وجه المُخاطَب ، وككل إشارات لغة الجسد التى قمنا بدراستها سابقاً فإن إشارة الكف المفتوح تنبع أيضاً من اللا وعى (بدون قصد/من العقل الباطن) وهى إشارة أن هذا الشخص يتكلم بالحقيقة والصدق.

*عندما يقوم الطفل الصغير بالكذب أو إخفاء أمرٍ ما فإنه يقوم بإخفاء كلتا يديه وراء ظهره ، وبالمثل فعندما تقوم زوجة بإخفاء مكان قضائها سهرة مع صديقاتها عن زوجها فقد تُخبر زوجها كذبة بينما تُخفى كفيها داخل جيوب البنطلون (كلا الكفين) أو تجعل كفيها مقبوضة (الأصابع مقبوضة لداخل الكف) وهكذا فإن مُحاولتها إخفاء كفيْها سوف يُعطى زوجها إشارة أنها تُخفى عنه الحقيقة.

*رجال المبيعات عادةً ما يقومون بالنظر لكفى الزبائن عندما يقوم الزبائن برفض عرض رجل المبيعات مُتعللين بعدم مقدرتهم المالية أو أى سببٍ آخر، لأنه فقط فى الأسباب الفعليّة سوف يذكرون الحقيقة وكفهم مفتوح.

المصدر: كتاب الإشارات للكاتب آلان بيز 1981.

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