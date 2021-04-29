مواعيد عرض مسلسل "ضد الكسر" الحلقة 17 والقنوات الناقلة

يبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي سيتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل ضد الكسر بطولة النجمة نيللي كريم والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.





مواعيد عرض ضد الكسر

ويعرض مسلسل "ضد الكسر" على cbc الساعة 10:15 مساء، والإعادة: 4:30 صباحا - 11:15 صباحا - 4:00 مساء.





تردد قناة سي بي سي الناقلة لمسلسل ضد الكسر

تردد 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6





أبطال مسلسل ضد الكسر