مواعيد عرض مسلسل "القاهرة كابول" الحلقة 17 والقنوات الناقلة

ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل القاهرة كابول بطولة النجم طارق لطفي والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.





مواعيد عرض مسلسل القاهرة كابول

ويعرض مسلسل "القاهرة كابول" على الحياة الساعة 7:45 مساء، والإعادة 12:45 و8:45 صباحا، كما يتم عرضه عبر CBC الساعة 11.30 مساءً، يومياً خلال شهر رمضان.





أبطال عمل القاهرة كابول