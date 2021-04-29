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أسعار الذهب اليوم الخميس 29-4-2021 في الدقهلية

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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افتتحت اسعار الذهب في محافظة الدقهلية تعاملات اليوم الخميس 29-4-2021 على استقرار، وسط ارتفاعات قوية شهدتها على مدرا الايام الماضية.



أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 29-4-2021:



سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 892.5 جنيه.



سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 781 جنيه.



سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 669.5 جنيه.



سعر الجنيه الذهب 6815 جنيه

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