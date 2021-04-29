أسعار الذهب اليوم الخميس 29-4-2021 في الدقهلية

افتتحت اسعار الذهب في محافظة الدقهلية تعاملات اليوم الخميس 29-4-2021 على استقرار، وسط ارتفاعات قوية شهدتها على مدرا الايام الماضية.







أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 29-4-2021:







سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 892.5 جنيه.







سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 781 جنيه.







سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 669.5 جنيه.







سعر الجنيه الذهب 6815 جنيه