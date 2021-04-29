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أسعار الذهب اليوم الخميس 29-4-2021 في الدقهلية
الخميس 29/أبريل/2021 - 10:20 ص
محمد كشك
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افتتحت اسعار الذهب في محافظة الدقهلية تعاملات اليوم الخميس 29-4-2021 على استقرار، وسط ارتفاعات قوية شهدتها على مدرا الايام الماضية.
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 29-4-2021:
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 892.5 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 781 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 669.5 جنيه.
سعر الجنيه الذهب 6815 جنيه
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 29-4-2021:
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 892.5 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 781 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 669.5 جنيه.
سعر الجنيه الذهب 6815 جنيه
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