لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، استشاري مناعة ورئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الدراسات أثبتت أن اللقاحات فعالة وآمنة، والحصول عليها له فوائد كثيرة، ولا داعي للقلق منها.



وأشار "عقبة"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن مصر متوفر بها لقاحي سينوفارم وأسترزينكا، واللقاحين فعالين، وما يثار عن تسبب "أسترازينكا" في حدوث جلطات أمر مبالغ فيه، حيث أن هناك أدوية أخرى لها آثار جانبية خطيرة.



وأضاف أن "أسترازينكا" آمن لمن هم فوق 60 عاما، ويمكنهم الحصول عليه، منوها بأن ازمة كورونا لم تعد أزمة صحية فقط بل أيضا سياسية واقتصادية واجتماعية.

