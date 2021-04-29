أسعار "الدولار" اليوم الخميس 29-4-2021 بالبنوك في الدقهلية



ومن المقرر أن تغلق البنوك تعاملاتها بداية من اليوم الخميس وحتى يوم الاثنين بمناسبة وجود إجازات رسمية من البلاد.

استقرت أسعار الدولار مع بداية الاجازة المبكرة للقطاع المصرفي اليوم الخميس، في محافظة الدقهلية، ليسجل متوسط سعر صرف الدولار 15.61 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع وسط ترقب لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لقرارها بشأن أسعار الفائدة.وسجلت العملة الأمريكية 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع في بنكي الأهلي ومصر في حين جرى تداوله في الغالبية العظمى من البنوك عند سعر 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.وعلى صعيد بقية العملات سجلت العملة الأوروبية الموحدة - اليورو 18.83 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع وسجل الجنيه الاسترليني 21.64 جنيه للشراء و21.84 جنيه للبيع.وبالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدينار الكويتي 49.05 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع والريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اعلنت تثبيت اسعار الفائدة على الايداع والاقتراض في إجتماع امس ي عند مستوى8.25٪و9.25٪و8.75٪على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.