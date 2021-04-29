في الحلقة السادسة عشر من "النمر" هنا الزاهد تكتشف أن محمد إمام ليس صعيديًا

عرضت قناة "الحياة" أمس الحلقة السادسة عشر من مسلسل "النمر" للفنان محمد إمام، والتي دارت أحداثها حول اجتماع "الحاوي"أحمد حلاوة و"الشيمي"محمد رياض، و"شمس"نيرمين الفقي، ويخبرهم الحاوي ان يعيدوا إليه الأموال التي سرقت منه، ويخبرهم أن تلك الجلسة قد تؤدى إلى قتلهم إذا كانوا ينون على الغدر به، ويخبرهم أن هناك من يفتش سر أنه ليس والده وأن "علي" إبنها من "الشيمي"، ثم يخططون لعمل مشاريع معًا.



عودة "ملك"هنا الزاهد من عند والدتها وهي منهارة، فيحاول "نوح" محمد إمام التخفيف عنها وينصحها ألا تظهر شيئًا مما عرفته، ثم يتجه "علي"محمد مهران لشقة خاله "عنتر" بيومي فؤاد، ويجد هناك بودي جارد في الشقة، فتدعي زوجة خاله حنان سليمان أنهم موجودين لحراستها، فيخبرها أنه ينوي الزواج من "سما" أخت "سالي" طليقة خاله وتعده أنها ستساعده، ولكنها تخبره برسالة غير مفهومة لكي يوصلها لوالده، وعندما يبلغ والده بتلك الرسالة يفهم أن "عنتر" قد خطف سما فى منزله وهى تريده أن ينقذها، فيتجه مسرعًا إلى "نوح"، ليطلب مساعدته، لكنه يخبره أنه لن يستطيع الذهاب معه حتى لا تقع في غرامه، فيقترح عليه أن يرسل معه رجالاً لكي يساعدوه حتى يظهر أمامها بمظهر البطل.



يذهب "عنتر" لمنزله، وبعدها يجبر "سما" أخت طليقته على مغادرة منزله، تنفيذًا لكلام "الشيمي" الذي وعده أنه سيعيد له ابنته جودي، وعندما تنزل للحارة، تجد "علي" ومعه رجال "الحمبولي" محمد محمود قد جاءوا معه لإنقاذها، فتطلب منه أن يحضر لها سيارة أجرة حتى تصل لسيارتها، وبالفعل يستجيب لها، وفور ركوب سيارتها ينطلق"حسن"خالد أنور وراءها، ليصل إلى المنزل الجديد الذي يقيمون فيه، فيدخل وراءها ليأخذ "جودي" أخته، فيحاول"علي" التدخل ولكنه يضربه، وعند انصرافه يهحاول والد سما أخذ جودى ولكنه يدفعه فيسقط ميتًا على الأرض .



يذهب "حسن"خالد أنور" لفريدة ولاء الشريف ويطلب منها الزواج الرسمي، فتشعر بسعادة فور سماعها لكلامه، فتطلب منه فرصة يومين للتفكير في كلامه فيوافق، واخبار" خالد"مؤمن نور لوالده" الشيمي"أنه يريد الزواج من" فريدة" قبل سفره لاستلام شحنة الماكينات فيعترض أبوه الشيمي بحجة أنه" ملك" لن تقبل ذلك الأمر بسبب خيانتها لها، فيهدده أنه لن يسافر ولن يعمل معه إن لم يزوجه من فريدة.



تعاتب ملك "نوح" لخداعها بعدما وثقت فيه، فيؤكد لها أنه يهدف إلى انتشالها من هذا العالم وأنه هو من كشف لها علاقة حسن وفريدة يوم فرحها عن طريق إرساله الرسالة التى اخبرها فيها بخيانتهما، ويعدها أنه سيقول لها كل الحقيقة وكل حكايته، ثم يتحدث معها باللهجة المصرية فتتفاجأ وتعرف أنه ليس صعيديًا كما ادعى.