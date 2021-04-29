Advertisements

تحرير محاضر للمخالفين وغلق مقاهي ورفع إشغالات في كفر الشيخ

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:28 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements


شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ حملات على المطاعم والكافيهات، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بإرتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين، بالإضافة إلى التعقيم والتطهير المستمر بها، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،قيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات التفتيشية والصحي.

ترأس اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالعاصمة، ومتابعة الكافتريات، والمقاهى، والكافيهات، والمطاعم، وتطبيق كافة الإجراءات القانونية علي المخالفين.

وقادت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملات الليلية لرفع الإشغالات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، بالشوارع الرئيسية والفرعية، وكورنيش النيل، ورفع وإزالة كافة أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وقد أسفرت الحملة عن رفع 300 إشغال، وتحرير 15 محضر إشغال، و57 مضبوطات، وغلق 2 كافتيريا، وتحرير 7 محاضر شيش

وترأس أشرفَ اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملة الليلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمدينة بلطيم، لمتابعة التزام المقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا، والتأكيد على أنه لا تهاون مع المقصر، بالإضافة إلي رفع التعديات والإشغالات،وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر عدم ارتداء كمامات، و10 محاضر تصالح ودفع الغرامة الفورية، و5 محاضر عدم إتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومحضر غلق، فضلًا عن تحرير 10 محاضر تموين عدم إعلان أسعار، و8 محاضر صحة متنوعة، وذلك بالتنسيق الكامل مع قوات الشرطة، والتموين، والصحة، والبيئة، والإشغالات.

وقاد أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والالتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وقد أسفرت الحملة عن تحرير العديد من محاضر الغلق، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات.

وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، علي الحملات بالفترة المسائية علي المقاهى والكافتريات، لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد 3 مقاهي لتداول الشيشة، والتحفظ علي الشيش الموجودة بها، وتشميع المقاهي، وتحرير محاضر للمخالفين.

وشددّ محافظ كفر الشيخ، علي منع التجمعات، والالتزام بارتداء الكمامات، والقرارات الصادرة، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة الـ2 مليون دولار.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

الري تفجر مفاجأة عن سد النهضة الإثيوبي بعد الملء الثاني

منذ حوالي 10 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ يوم

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 21 ساعة

صدمة جديدة للأهلي.. تأكد غياب النجم الأول عن موقعة القمة

منذ أقل من ساعة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 17 ساعة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:22 ص

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

11:46 م

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

11:10 م

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

07:31 م

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

08:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى