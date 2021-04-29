تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2021

ننشر لكم في السطور التالية موعد إجازة شم النسيم 2021، حيث يعتبر عيد شم النسيم واحدا من أقدم الأعياد الشعبية حول العالم، ويحرص الناس فيه على تناول الرنجة والملوحة.





وتستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية موعد إجازة شم النسيم 2021، وخاصة بعدما ازداد البحث عليها من الاونة الأخيرة من جانب الكثيرين:





موعد إجازة شم النسيم 2021