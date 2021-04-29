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تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2021
الخميس 29/أبريل/2021 - 10:10 ص
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ننشر لكم في السطور التالية موعد إجازة شم النسيم 2021، حيث يعتبر عيد شم النسيم واحدا من أقدم الأعياد الشعبية حول العالم، ويحرص الناس فيه على تناول الرنجة والملوحة.
وتستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية موعد إجازة شم النسيم 2021، وخاصة بعدما ازداد البحث عليها من الاونة الأخيرة من جانب الكثيرين:
موعد إجازة شم النسيم 2021
يأتي يوم شم النسيم يوم الاثنين الموافق 3 من مايو لعام 2021 ، خلال شهر رمضان المبارك، ووفقا لما أعلنته الحكومة في وقت سابق من العام الماضي، أن الإجازات الرسمية التي تكون في منتصف الأسبوع سيجري ترحليها إلى يوم الخميس التالي، وذلك للحفاظ على سير العمل، ومن هنا سيوفق إجازة شم النسيم الخميس السادس من مايو.
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