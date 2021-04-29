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أسعار الكحك والبسكويت في محلات الدقهلية

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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اسعار كحك العيد 2021 | ننشر اسعار الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة في اشهر محلات الحلويات (لابوار - - مونجيني) بالدقهلية

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان المعظم وحلول عيد الفطر المبارك 2021 أعاده الله علينا الخير واليمن والبركات، تبدأ خلالها المخابز ومحال الحلويات بتقديم الكحك بأنواعه المتعددة، والذي يعد من أبرز طقوس الاحتفال بالعيد.

ونرصد لكم متابعينا الكرام جميع أسعار الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة بعدد من متاجر الحلويات في مناطق مختلفة.


اسعار كحك العيد في لابوار

- كيلو كحك سادة: 160 جنيهًا.

- كيلو كحك عجوة: 150 جنيهًا.

- كيلو كحك عجمية: 180 جنيهًا.

- كيلو كحك جوز مطحون وملبن: 190 جنيهًا.

- كيلو كحك جوز عين جمل: 250 جنيهًا.

- كيلو كحك فستق: 300 جنيه.

- كيلو بيتي فور أبيض شوكولاتة: 210 جنيهات.

- كيلو غريبة: 210 جنيهات.

- علبة متوسطة بسكويت شاي فانيليا شوكولاتة: 74 جنيهًا.

- علبة كبيرة بسكويت شاي شوكولاتة فانيليا قرفة: 143 جنيهًا.

- علبة كحك سادة: 185 جنيهًا.

- علبة كحك ميني بعين الجمل والقرفة: 250 جنيهًا.


اسعار كحك العيد في مونجيني

- كيلو كحك سادة عجوة: 125 جنيهًا.

- كيلو كحك عجمية: 135 جنيهًا.

- كيلو كحك فستق: 155 جنيهًا.

- كيلو كحك ملبن: 120 جنيهًا.

- كيلو كحك بندق عين جمل: 160 جنيهًا.

- كيلو بسكويت نشادر: 120 جنيهًا.

- كيلو بسكويت برتقال: 135 جنيهًا.

- كيلو بسكويت شوكولاتة: 140 جنيهات.

- كيلو كوكيز مشكل: 135 جنيهًا.

- كيلو بيتي فور سناكس: 135 جنيهًا.

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