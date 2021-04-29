Advertisements

استشاري مناعة يوجه نصائح مهمة بشأن لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا (فيديو)

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:37 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور أشرف عقبة، استشار مناعة ورئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن لقاح "سينوفارم" الصيني يستخدم الطريقة التقليدية في اللقاحات، حيث يتم اضعاف وتعطيل الفيروس حتى لا يسبب مرض.

وأشار "عقبة"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على أدوية مثبطة للمناعة لا يفضل أن يحصلوا على لقاح به فيروس نشط مثل "أسترازينكا"، بل اللقاح الصيني أفضل.

وأضاف أن الشخص الذي أصيب بفيروس كورونا تتكون لديه أجسام مضادة تستمر من 6 إلى 9 شهور، منوها بأن من الوارد أن تكون بعض السلالات المتحورة لفيروس كورونا مستعصية على لقاحات كورونا المتوفرة، لافتا إلى أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح كلما زادت المناعة المجتمعية، او ما يسمى بمناعة القطيع.

أخبار تهمك

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 11 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة الـ2 مليون دولار.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 25 دقيقة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة جديدة للأهلي.. تأكد غياب النجم الأول عن موقعة القمة

منذ أقل من ساعة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 15 ساعة

الري تفجر مفاجأة عن سد النهضة الإثيوبي بعد الملء الثاني

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 21 ساعة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:22 ص

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

11:46 م

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

11:10 م

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

07:31 م

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

08:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى