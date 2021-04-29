استشاري مناعة يوجه نصائح مهمة بشأن لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا (فيديو)

قال الدكتور أشرف عقبة، استشار مناعة ورئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن لقاح "سينوفارم" الصيني يستخدم الطريقة التقليدية في اللقاحات، حيث يتم اضعاف وتعطيل الفيروس حتى لا يسبب مرض.



وأشار "عقبة"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على أدوية مثبطة للمناعة لا يفضل أن يحصلوا على لقاح به فيروس نشط مثل "أسترازينكا"، بل اللقاح الصيني أفضل.



وأضاف أن الشخص الذي أصيب بفيروس كورونا تتكون لديه أجسام مضادة تستمر من 6 إلى 9 شهور، منوها بأن من الوارد أن تكون بعض السلالات المتحورة لفيروس كورونا مستعصية على لقاحات كورونا المتوفرة، لافتا إلى أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح كلما زادت المناعة المجتمعية، او ما يسمى بمناعة القطيع.

