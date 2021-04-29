الجيش اليمني يعلن مقتل 20 إرهابيا من ميليشيا الحوثي في مأرب

قصفت مدفعية الجيش اليمني، اليوم الخميس، مجاميع للحوثيين كانت تستعد للتسلل باتجاه مواقع فى جبهة المشجح بالأطراف الغربية لمأرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصرهم وتدمير 6 عربات تابعة لهم.

واستهدفت قوات الجيش اليمني، تجمعات للحوثيين فى جبهتي جبل مراد، والعبدية جنوب مأرب، وأوقع أكثر من 20 قتيلا وجريحا آخرين، علاوة على تدمير عديد من الآليات العسكرية.

وألحق الجيش اليمنى، خسائر فادحة بمليشيات الحوثي الإرهابية، عقب عمليات قصف فى محافظة مأرب الواقعة شمال شرق اليمن، والتى تشهد معارك بين الجانبين منذ 100 يوم.