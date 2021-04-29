ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 29-4-2021





حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 29 أبريل 2021.





أسعار الذهب اليوم الخميس 29-4-2021 في مصر





سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 896.75 جنيه





سعر جرام الذهب عيار 22 يسجل 822.02 جنيه





سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 784.66 جنيه





سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 672.56 جنيه





سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 523.11 جنيه





سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل 448.38 جنيه





سعر جرام الذهب عيار 10 يسجل 373.65 جنيه





سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) يسجل 6,277.27 جنيه





سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط تسجل 27,892.14 جنيه





سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) تسجل 89,675.30 جنيه





سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط يسجل 896,752.99 جنيه



