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مواعيد مباريات الدوري التركي الخميس 29-4-2021
الخميس 29/أبريل/2021 - 10:42 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الخميس 29-4-2021.
مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الخميس 29-4-2021
إيرزوروم سبور ضد إسطنبول باشاك شهير – 3 عصراً - beIN Sports HD 1 TR
سيفاس سبور ضد يني ملطية سبور – 3 عصراً - beIN Sports HD 2 TR
ألانيا سبور ضد فنربخشة – 7.30 مساءً - beIN Sports HD 1 TR
أنقرة غوجو ضد غازي عنتاب – 7.30 مساءً - beIN Sports HD 1 TR
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