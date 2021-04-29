مواعيد مباريات الدوري التركي الخميس 29-4-2021





حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الخميس 29-4-2021.





مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الخميس 29-4-2021





إيرزوروم سبور ضد إسطنبول باشاك شهير – 3 عصراً - beIN Sports HD 1 TR





سيفاس سبور ضد يني ملطية سبور – 3 عصراً - beIN Sports HD 2 TR





ألانيا سبور ضد فنربخشة – 7.30 مساءً - beIN Sports HD 1 TR





أنقرة غوجو ضد غازي عنتاب – 7.30 مساءً - beIN Sports HD 1 TR



