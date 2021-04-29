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مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا الخميس 29-4-2021
الخميس 29/أبريل/2021 - 10:45 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم الخميس 29-4-2021.
مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم الخميس 29-4-2021
برسيبوليس ضد الريان القطري – 4.30 مساءً - GSA live
باختاكور ضد القوة الجوية – 5 مساءً - GSA live
جوا الهندي ضد الوحدة الإماراتي – 7 مساءً - GSA live
الشارقة ضد تركتور الإيراني – 8 مساءً - GSA live
السد القطري ضد النصر السعودي – 8 مساءً - GSA live
الوحدات الأردني ضد فولاد خوزستان – 8 مساءً - GSA live
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