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مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا الخميس 29-4-2021

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:45 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم الخميس 29-4-2021.

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم الخميس 29-4-2021

برسيبوليس ضد الريان القطري – 4.30 مساءً - GSA live

باختاكور ضد القوة الجوية – 5 مساءً - GSA live

جوا الهندي ضد الوحدة الإماراتي – 7 مساءً - GSA live

الشارقة ضد تركتور الإيراني – 8 مساءً - GSA live

السد القطري ضد النصر السعودي – 8 مساءً - GSA live

الوحدات الأردني ضد فولاد خوزستان – 8 مساءً - GSA live

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