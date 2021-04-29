مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا الخميس 29-4-2021





حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم الخميس 29-4-2021.





مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم الخميس 29-4-2021





برسيبوليس ضد الريان القطري – 4.30 مساءً - GSA live





باختاكور ضد القوة الجوية – 5 مساءً - GSA live





جوا الهندي ضد الوحدة الإماراتي – 7 مساءً - GSA live





الشارقة ضد تركتور الإيراني – 8 مساءً - GSA live





السد القطري ضد النصر السعودي – 8 مساءً - GSA live





الوحدات الأردني ضد فولاد خوزستان – 8 مساءً - GSA live



