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حسين مصطفى محرم يُطالب الدولة بمنح والده "جائزة النيل"

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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طالب السيناريست والشاعر حسين مصطفى ، نجل السيناريست الكبير الراحل مصطفى محرم، الدولة بمنح والده جائزة النيل تقديراً لأعماله الفنية.

وناشد "مصطفى"، من خلال "الفجر الفني"، الدولة بهذا الطلب مُشدداً على حقه أن يُمنح هذه الجائزة حتى بعد وفاته.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" :" تاريخ والدي الفني حافل بالإنجازات حيث كتب 100 فيلمًا و40 مسلسلاً  على مدار مشواره الفني".

وأضاف قائلاً :" واُختير ثلاثة أفلام من أفلام والدي ليكونوا أفضل أعمال سينمائية في القرن العشرين، وكتب أهم المسلسلات في التاريخ وليكن الأبرز مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وعائلة الحاج متولي، وحصل على جائزة الدولة عن فيلمي ليل وقضبان، وأغنية على الممر".

جدير بالذكر أن الكاتب الشهير رحل الخميس الماضي، وأُقيمت  صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الجمعة.

و كتب العديد من الأعمال المهمة فى السينما والدراما وأبرزها أفلام "أغنية على الممر"، "ولا يزال التحقيق مستمراً"، "مع سبق الإصرار"، "الحب وحده لا يكفى"، "الباطنية"، "وكالة البلح"، "درب الهوى"، "حتى لا يطير الدخان"، "الراقصة والطبال"، "أرجوك أعطنى هذا الدواء"، "الحب فوق هضبة الهرم"، "السكاكينى"، "لعدم كفاية الأدلة"، "أبناء وقتلة"، "المرأة الحديدية"، "اغتيال مدرسةكتب العديد من الأعمال المهمة فى السينما والدراما وأبرزها أفلام "أغنية على الممر"، "ولا يزال التحقيق مستمراً"، "مع سبق الإصرار"، "الحب وحده لا يكفى"، "الباطنية"، "وكالة البلح"، "درب الهوى"، "حتى لا يطير الدخان"، "الراقصة والطبال"، "أرجوك أعطنى هذا الدواء"، "الحب فوق هضبة الهرم"، "السكاكينى"، "لعدم كفاية الأدلة"، "أبناء وقتلة"، "المرأة الحديدية"، "اغتيال مدرسة"، "الهروب"، "حارة برجوان"، "سمارة الأمير"، "الغرقانة"، "دانتيلا" و"حائط البطولات" وغيرها. "الهروب"، "حارة برجوان"، "سمارة الأمير"، "الغرقانة"، "دانتيلا" و"حائط البطولات" وغيرها.

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