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سابك السعودية تسجل صافي ارباح 4.8 مليار ريال في الربع الأول من 2021
الخميس 29/أبريل/2021 - 10:49 ص
وكالات
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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية
يوم الخميس تسجيل صافي ربح 4.86 مليار ريال (1.3 مليار دولار) في
الربع الأول من العام، عازية ذلك إلى ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات، وذلك
مقارنة مع خسارة في الفترة نفسها قبل عام.
كانت سابك قد سجلت خسارة صافية بلغت 1.05 مليار ريال في الربع المنتهي
في 31 مارس آذار 2020 عندما تأثرت الأرباح بمخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول
الرأسمالية.
تتجاوز أرباح الربع الأول من 2021 متوسط توقعات عند 3.68 مليار ريال
استنادا إلى خمسة محللين في رفينيتيف أيكون.
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