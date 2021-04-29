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الأهلي يترقب.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ساعات قليلة وتنطلق قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية 2020-2021.

 

وكان الأهلي قد نجح في التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حل وصيفًا في جدول ترتيب مجموعته في دور المجموعات برصيد 11 نقطة.

 

 

ويلاقي الأهلي، الترجي التونسي أو الوداد المغربي أو صن داونز الجنوب إفريقي، في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

واستطاع أيضا كلا من، مولودية الجزائر، وكايزر تشيفز، وسيمبا التنزاني، وشباب بلوزداد، أن يتأهلوا إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

موعد قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

 

ومن المقرر أن تقام قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بالقاهرة يوم الثلاثين من شهر إبريل الجاري.

 

القنوات الناقلة لقرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

 

وتذاع قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على الهواء مباشرة عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

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