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بوكتينيو يتحدث عن فرص باريس في التأهل لنهائي الأبطال

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قال مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو، إن فريقه بحاجة للحفاظ على حدته طيلة مباراة الإياب إذا أراد تعويض خسارته 1-2 على أرضه أمام مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وبدأ باريس سان جيرمان وصيف حامل اللقب بقوة في الشوط الأول بإستاد بارك دي برينس وتقدم عبر ماركينيوس بعد ربع ساعة لكنه تراجع بعد الاستراحة واهتزت شباكه مرتين بالإضافة إلى طرد إدريسا جاي في غضون 14 دقيقة.

وأبلغ بوكيتينو مؤتمراً صحافياً: "كنا الطرف الأفضل في الشوط الأول، ثم اهتزت شباكنا بهدفين لا نستقبلهما في المعتاد".

وأدرك كيفن دي بروين التعادل عندما أرسل تمريرة عرضية خدعت الحارس كيلور نافاس واستقرت في الزاوية البعيدة.

وحسم رياض محرز الفوز من ركلة حرة مرت من حائط باريس سان جيرمان قبل أن يُطرد جاي.

وقال بوكيتينو: "الفارق أننا لم نلعب بالحيوية ذاتها عند الاستحواذ على الكرة، كما فعلنا في الشوط الأول، لكننا واثقون من إمكانية قلب المواجهة لصالحنا وسندخل مباراة الإياب بالنهج ذاته، ظهر في الشوط الأول أننا دخلنا المباراة بالنهج المناسب".

وأضاف: "يجب أن نلعب بالحدة ذاتها طيلة الوقت، هذا ما يجب تحسينه".

وقال القائد ماركينيوس إن باريس سان جيرمان بحاجة لهدوء أكبر.

وتابع: "في بعض الأحيان يجب أن تلعب باستراتيجية وبذكاء، اهتزت شباكنا بهدفين سهلين، هذه التفاصيل هي ما تصنع الفارق، فوق كل ذلك نحن بحاجة لإظهار شخصيتنا، يجب أن نملك عقلية الفوز والقيام بما يجب من أجل التأهل، نحن قريبون للغاية، هذا ليس الوقت للشكوك".

وسيكون باريس سان جيرمان معززاً بحقيقة أنه انتصر خارج أرضه في الدورين الماضيين إذ فاز 4-1 في برشلونة في دور الـ16 و3-2 على بايرن ميونخ حامل اللقب في دور الثمانية.

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