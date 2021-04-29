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أسعار الأسماك اليوم الخميس 17 رمضان في أسواق الإسماعيلية

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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شهدت أسعار الأسماك في أسواق، محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، السابع عشر من شهر رمضان، الموافق، 29 إبريل، 2021، استقرار في الأسعار حيث سجل سعر كيلو البلطي المزارع ما بين 20 إلى 25 جنيه للكيلو، والبوري نمرة 1 من 45 و50 جنيها للكيلو، والبوري نمرة 2 من 28 و35 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسى بين 60 و75 جنيها.

وبلغ سعر سمك المكرونة البلدي 40 جنيها للكيلو، وسمك السردين 30 جنيها، والسبيط 70 جنيهًا، والبربون ما بين 35 إلى 45 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيها، وسجل سعر المكرونة المجمد 25 جنيها للكيلو، والجمبري المجمد 50 جنيها للكيلو، والسردين المجمد 35 جنيها، والماكريل المجمد 25 جنيهًا.

وبلغ سعر الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.

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