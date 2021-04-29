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خبير: مبادرة التمويل العقاري الجديدة يستفيد منها مليون شخص (فيديو)

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:02 ص
هدى عبدالرازق
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قال محمد عبدالعال، خبير مصرفي، إن مبادرة التمويل العقاري التي اطلقتها الدولة تعد مبادرة استثنائية، وستحدث نقلة نوعية في مجال التمويل العقاري، واصفا إياها بـ "أم المبادرات".

وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن المبادرة تشمل جموع أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وهم يمثلون البنية السكانية الأهم للمجتمع المصري من حيث الدخل والعدد، وهو ما يؤكد دعم الدولة لهذه الفئة.

وأضاف محمد عبدالعال، خبير مصرفي، أن الدعم المخصص للمبادرة 100 مليار جنيه، وهو يغطي قاعدة عريضة من المستفيدين قد يصل إلى مليون شخص.

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