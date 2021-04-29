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أسعار اللحوم في مصر اليوم الخميس 29-4-2021
الخميس 29/أبريل/2021 - 10:58 ص
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شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس29 -4-2021 استقرارا فى الأسواق، مع قيام
الحكومة بضخ مزيد الكميات منها لتحقيق استقرار الاسعار في شهر رمضان.
تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيها، الكبدة البلدى
130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.
وتراوح عرق التربيانكو بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك
130-150 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم
بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150
جنيها للكيلو.
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