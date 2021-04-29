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تخطت الألف حالة.. تسلسل زمني لإصابات كورونا في مصر خلال أسبوع

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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شهدت إصابات فيروس كورونا في مصر، الأسبوع الجاري، زيادة الإصابات بنسبة 10% عن الماضي، لتكسر حاجز الألف، ليصل العدد الإجمالي إلى 225528 حالة.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تسلسل زمني لإصابات فيروس كورونا المستجد في مصر خلال أسبوع.

السبت.. 884 إصابة
أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 884 حالة في مستهل الأسبوع الجاري، لافتة إلى وفاة 45 حالة جديدة.

الأحد.. 912 إصابة
وارتفعت الإصابات بشكل ملحوظ في اليوم التالي، لتصل إلى 912 حالة جديدة ووفاة 39 حالة جديدة.

الاثنين.. 953 إصابة
وفي يوم الاثنين، أعلنت عن تسجيل 953 إصابة ووفاة 51 حالة جديدة.

الثلاثاء.. 991 حالة
كما سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، 991 حالة إصابة جديدة، بالإضافة إلى وفاة 58 حالة جديدة.

الأربعاء.. 1003 إصابة
وأعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، عن تسجيل 1003 حالات جديدة، لافتًا إلى وفاة 61 حالة جديدة.

الخميس.. 1011 إصابة
كما تم تسجيل 1011 حالات جديدة وفاة 51 حالة جديدة، حسب وزارة الصحة.

وجاء إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا، هو 225528 من ضمنهم 169308 حالة تم شفاؤها، و13219 حالة وفاة.

وتعتبر محافظات؛ القاهرة، والجيزة، والمنيا، والفيوم، وسوهاج هي أعلى 5 محافظات فيما يتعلق بأعداد الإصابات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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