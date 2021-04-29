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حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسوان.. وغلق المقاهي والقاعات المخالفة

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قامت الوحدات المحلية للمراكز بحملات مكثفة خلال الفترة الحالية مدعمة برجال الشرطة من قوات مديرية أمن أسوان لمتابعة تطبيق الأجراءات الإحترازية لمواجهة أنتشار فيروس كورنا شملت فرض غرامة عدم أرتداء الكمامات من بعض المواطنين سواء في أماكن التجمعات أو وسائل النقل الجماعي،


كما تم أزالة بعض الأشغالات داخل الأسواق، بجانب غلق وتشميع عدد من المقاهي والكافتريات المخالفة التي تم ضبطها أثناء تقديم الشيشة لروادها، بالأضافة إلى غلق ٢٧ قاعة أفراح ودور مناسبات، فضلًا عن فض ٢٥ سوق أسبوعي بقري ومدن المحافظة،


وفى السياق ذاته قام رؤساء المراكز والمدن بالمرور على عدد من المساجد بحضور مسئولى الأوقاف للأطمئنان على تطبيق الأجراءات الوقائية أثناء الصلوات الخمس، وأيضًا صلاة التراويح، فيما يتم المرور الميداني لضمان الألتزام بالمواعيد الصيفية والتى بدأت من ١٧ أبريل الجاري لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهي والكافتريات والورش في إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لأدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسوان.. وغلق المقاهي والقاعات المخالفة
حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسوان.. وغلق المقاهي والقاعات المخالفة
حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسوان.. وغلق المقاهي والقاعات المخالفة
حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسوان.. وغلق المقاهي والقاعات المخالفة
حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسوان.. وغلق المقاهي والقاعات المخالفة
حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسوان.. وغلق المقاهي والقاعات المخالفة
حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسوان.. وغلق المقاهي والقاعات المخالفة
حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسوان.. وغلق المقاهي والقاعات المخالفة

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