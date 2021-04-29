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كسرتوا القاعدة..بشرى تشيد بأداء محمد ثروت ومحمود الليثي في مسلسل "بين السما والأرض"

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أشادت الفنانة بشرى بأداء الفنان محمد ثروت والفنان محمود الليثي في مسلسل "بين السماء والأرض"، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتبت بشرى:"ثروت والليثي هما اللي كسروا القاعدة هذا الموسم، وهي أن الكوميديان لا يمثل إلا الكوميديا، لا يا سادة، هو كوميديان وتراجيديان شاطر، أكبر برافو لحبايبي الغاليين".

المسلسل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداثه حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا والتراجيديا.

مسلسل "بين السماء والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.

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