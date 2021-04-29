ألمانيا: المحكمة العليا أمرت بوضع أهداف مناخية لما بعد 2030

قضت المحكمة العليا في ألمانيا، اليوم الخميس، بأنه يتعين على حكومة البلاد تحديد أهداف واضحة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعد عام 2030، بحجة أن التشريع الحالي لا يذهب بعيدًا بما يكفي لضمان اقتصار تغير المناخ على المستويات المقبولة.





قدم العديد من الأفراد من ألمانيا وأماكن أخرى، بدعم من الجماعات البيئية، أربع شكاوى إلى المحكمة الدستورية بحجة أن حقوقهم قد تم التعدي عليها بسبب عدم وجود أهداف كافية بعد العقد المقبل.





تهدف ألمانيا، مثل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990. حدد التشريع الذي تم إقراره في عام 2019 أهدافًا محددة لقطاعات مثل الإسكان والنقل لتلك الفترة، ولكن ليس للهدف طويل الأجل المتمثل في خفض الانبعاثات إلى "صافي صفر" بحلول عام 2050.





وقال القضاة في حكمهم ان "اللوائح دفعت بشكل لا رجوع فيه إلى عبء كبير للغاية لخفض الانبعاثات إلى فترة ما بعد 2030". وأشاروا إلى هدف اتفاق باريس المتمثل في الحفاظ على الاحترار العالمي أقل بكثير من درجتين مئويتين (3.6 فهرنهايت)، من الناحية المثالية 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) بحلول نهاية القرن مقارنة بأوقات ما قبل العصر الصناعي.





وأمرت المحكمة الحكومة بوضع أهداف جديدة اعتبارًا من عام 2030 فصاعدًا بحلول نهاية العام المقبل. وقال المحامي فيليكس إيكاردت، الذي رفع إحدى القضايا، إن الحكم كان "رائدًا" لألمانيا. واضاف ان "سياسة المناخ في ألمانيا سوف تحتاج إلى تعديل كبير".



