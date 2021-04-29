رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: إنجاز 90% من توسع الطريق الدائري الإقليمي

صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم وجارٍ العمل فى عدد من مشروعات الطرق التى تخدم المحاور الرئيسية بالمناطق السكنية والصناعية بالمدينة، مؤكداً انه يتم المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من أعمال، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذ الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف المدن الجديدة، ومتابعة أعمال المشروعات الجارية.

وأوضح المهندس علاء منيع، انه جارٍ تنفيذ شبكة الطرق الداخلية للحي المميز بأطوال 48 كيلو مترا، بنسبة إنجاز تخطت 90%، كما أنه جارٍ تنفيذ شبكة الطرق الداخلية لحي النور بأطوال 18 كيلو مترا بنسبة إنجاز تخطت 90% أيضا.

وأضاف المهندس علاء منيع، أنه جارٍ رفع كفاءة وتوسعة الطريق الإقليمي بطول 35 كيلو مترا، وعمل حارات تهدئة كمرحلة أولى لخدمة أهالى مدينة السادات والمترددين عليها ذهابا وإيابا من مدينة السادات إلى محافظات الدلتا بنسبة إنجاز بلغت 90%، وكذا رفع كفاءة طريق برك الأكسدة بطول 12 كيلو مترا كمرحلة أولى، وذلك لخدمة برك الأكسدة والمدينة الغذائية بنسبة إنجاز بلغت 50%.

وفي سياق متصل، أكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم وضع خطة زمنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ الطرق التى تربط مطلع ومنزل كوبري سيارات بمدخل الإسماعيلية (2) بالتزامن مع قرب افتتاحه، حيث تم البدء فى ربط الطرق على مطلع ومنزل الكوبري.

وأضاف رئيس الجهاز، ان كوبرى سيارات مدخل (2) الواقع على طريق القاهرة/الإسماعيلية، والمار أعلى القطار الكهربائى خط (عدلى منصور - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية) والجارى تنفيذه، يعتبر أحد المشروعات الكُبرى التى تحقق سهولة الإنتقال بكل يسر من وإلى المدينة، بجانب تطوير المنطقة المحيطة، والبدء فى أعمال التجهيز اللازم لتنفيذ طبقة الأسفلت، بهدف عدم تأثر الحركة المرورية للسيارات.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الأعمال تستهدف الربط على 3 محاور رئيسية، الأول والثانى بمنزل الدخول للمدينة، حيث سيتم إنشاء ميدان إرتكازى لنقل الحركة المرورية إلى الطريق الجديد الجاري إنشاؤه محور "خالد مغربى"، والذى ينقل الحركة مباشرةً إلى محطة القطار الكهربائى حتى الطريق الدائري الأوسطى والمحور الغربي، كما يربط الميدان الحركة على محور"السادات" الذى يتوسط مدينة الشروق.

وأشار المهندس عبداللطيف بشارة، إلى أن المطلع بإتجاه الخروج من محور "جمال عبدالناصر" أوشك على الانتهاء، حيث تم ضبط منسوب طبقة الأسفلت مع طريق الخروج، ويتبقى التشطيبات النهائية للانتهاء من الأعمال على الوجه الأمثل.