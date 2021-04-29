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محافظ أسوان يتابع إصلاح خط المياه العمومي بالصداقة الجديدة

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مدار الساعات الماضية أعمال الأصلاح لخط مياة الشرب العمومي بقطر ٦٠٠ مللي بعد تعرضه لكسر مفاجئ بجوار رافع الصداقة الرئيسي حيث تم أنهاء أعمال الأصلاح من خلال فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأشراف قيادات الشركة ومجلس المدينة، وعقب ذلك تم على الفور أعادة تشغيل المياه مرة أخرى،

والجدير بالذكر بأن محافظ أسوان قد أمر بدفع سيارات وفناطيس المياه لأمداد الأهالي بإحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأصلاح.

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