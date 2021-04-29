ساندرا سمير وصيف بطولة السليمانية الدولية للتنس..وفوز الروسية ماريا والاميريكى اوليفير باللقب

حصلت لاعبة منتخب مصر الوطنى للتنس ساندرا سمير على مركز الوصيف فى الاسبوع الثانى من بطولة السليمانيةالدولية للتنس للرجال والسيدات المقامة حاليا بملاعب نادى السليمانية بالقاهرة بمشاركة اكثر من 25 دولة من مختلف انحاء العالم تحت اشراف الاتحادين الدولى والمحلى للعبة البيضاء .

واخفقت ساندرا سمير المصنفة الاولى للبطولة فى الحصول على اللقب اثر هزيمتها فى المباراة النهائية امام اللاعبة الروسية المميزة المصنفة السادسة ماريا تيميفيفا بنتيجة 6/ 3 و6/3 والتى استغرقت اكثر من ساعتين كاملتين .

وجاء فوز ماريا عن جدارة واستحقاق حيث سبق لها ان اطاحت بالمصنفة الثانية للبطولة ايضا السلوفينية كولار فى دور الثمانية ثم بالمصنفة السابعة مواطنتها الينا فى الدور قبل النهائى بعد مباراة عصيبة خسرت خلالها المجموعة الاولى بنتيجة 3/6 ةعادت لتفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة على التوالى 6/2 و6/1 لتصعد للنهائى وتلاقى لاعبتنا ساندرا وتتفوق عليها .





وفى منافسات الرجال حقق اللقب اللاعب الاميركى اوليفير كراوفورد اثر تغلبه فى المباراة النهائية على منافسه البولندى العنيد دانييل ميشالسكى 2/6 و7/5 و6/3 والتى استغرقت وقتا بلغ ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف الساعة .





وعقب انتهاء المنافسات قام مدير نادى السليمانية و البطولة رامى شحاته وبرفقته الحكم العام وممثل الاتحاد الدولى للتنس خالد السرجانى بتوزيع جوائز ختام الاسبوع الثانى وذلك على الفائزين والفائزات من داخل ارض الملعب مباشرة .





واكد رامى شحاته ان المنافسات كانت شرسة للغاية وكان من الصعب التوقع بالفائز فى النهاية سواء بالنسبة للرجال او السيدات وكانت هناك امالا كبيرة على اللاعبة ساندرا سمير فى الوصول لمنصة التتويج والحصول على المركز الاول ولكنها خسرت امام منافسة عنيدة وقوية .





اضاف رامى شحاته قائلا ان اجواء اقامة البطولة فى شهر رمضان واثناء النهار خلال فترة الصيام كان غريبا نسبيا على لاعبينا الغير معتادين على التنافس فى تلك الفترة بسبب شهر رمضان ودون شك له تأثير واضح لكن التجربة فى حد ذاتها كانت مثمرة واضافت المزيد من الخبرات للاعبينا ولاعباتنا .





ومن جانبها اعربت اللاعبة الروسية ماريا انها سعيدة للغاية بالحصول على اللقب بعد مباراة قوية امام منافسة تمتلك خبرات عريضة وكانت لديها فرصة فى التتويج ايضا .





اضافت قائلة انها قضت وقتا رائعا فى مصر لاسيما وانها الزيارة الاولى لها وكانت تتمنى الحصول على بعض الوقت من اجل الذهاب ومشاهدة الاهرامات وبعض الاماكن السياحية الاخرى لكن الوقت لم يسعفها بسببب انشغالها التام بالبطولة التى تعتبر واحدة من افضل بطولاتها الخارجية لاسيما مع توافر كافة الامكانيات ووجود ملاعب مميزة وفندق يبعد خطوات واشخاص يوفرون كل كبيرة وصغيرة للاعبين .