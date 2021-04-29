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سيرحل عن الزمالك.. الغندور الكشف عن وجهة فرجاني ساسي المقبلة

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد الاعلامي خالد الغندور أن التونسي فرجاني ساسي، نجم خط وسط الزمالك لن يجدد عقده مع النادي.

 

وأضاف الغندور خلال تصريحات إذاعية: «ساسي استقر على الرحيل عن الزمالك ولن يجدد عقده مع النادي».

 

وواصل:«ساسي سينضم لأحد الأندية الخليجية في الموسم الجديد بعد نهاية عقده مع الزمالك وصعوبة توفير شروطه المالية للبقاء داخل النادي الأبيض».

 

وكان التونسي فرجاني ساسي قد انضم لصفوف الزمالك في موسم 2018-2019 قادماً من النصر السعودي في صفقة تمت برعاية المستشار تركي اّل الشيخ.

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