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ريال مدريد يتحرك لحسم صفقة جديدة

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يسعى ريال مدريد لدعم هجومه من خلال التعاقد مع أحد اللاعبين السابقين في صفوف ميلان، حيث أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، ان ريال مدريد وجه أنظاره إلى البرتغالي أندريه سيلفا، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وأشارت إلى أن ريال مدريد حول أنظاره إلى سيلفا بسبب الصعوبات التي تحيط بصفقة النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، وأوضحت أن الريال يخطط لدفع 40 مليون يورو للتعاقد مع سيلفا، مقابل السماح بانتقال المعار لوكا يوفيتش إلى فرانكفورت مقابل 20 مليون يورو فقط.

 

يذكر أن سيلفا لعب مع ميلان لمدة موسم واحد 2017-2018، قبل إعارته إلى إشبيلية وفرانكفورت، ثم مبادلته مع الأخير والحصول على خدمات أنتي ريبيتش.

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