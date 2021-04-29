Advertisements

حماس ترفض فكرة تأجيل الانتخابات الفلسطينية

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فكرة تأجيل الانتخابات الفلسطينية قبل اجتماع قيادي، اليوم الخميس، من المتوقع أن تضغط فيه حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، مشيرة إلى خلاف مع إسرائيل بشأن التصويت في القدس الشرقية.

ومن المتوقع أن تحقق حماس أداءً جيدًا في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 22 مايو بسبب الانقسامات المتزايدة داخل فتح. قد يوفر استغلال قضية التصويت الحساسة في القدس الشرقية ذريعة لعباس لإلغاء أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عامًا. ولم تقل إسرائيل ما إذا كانت ستسمح بالتصويت في القدس الشرقية لكنها أعربت عن قلقها من تنامي قوة حماس. تعتبر إسرائيل والدول الغربية حماس جماعة إرهابية ومن المرجح أن تقاطع أي حكومة فلسطينية تضمها.

وقالت حماس في بيان أصدرته مساء الأربعاء إن التصويت "حق وطني أساسي". واوضحت إن التصويت يجب أن يتم في القدس الشرقية لكنها رفضت فكرة أنه يتطلب موافقة إسرائيل. وبدلًا من ذلك، دعت القيادة إلى استكشاف سبل "فرض الانتخابات في القدس دون إذن من الاحتلال أو التنسيق معه".

كما وجهت تحذيرا مبطنا لعباس دون أن تذكره بالاسم قائلة إن حماس "لن تكون طرفا في أي تأجيل أو إلغاء ولن تقدم غطاء". واضافت ان مسؤولية اي قرار كهذا "ستقع على عاتق من يتخذه ردا على الفيتو الذي يمارسه الاحتلال".

احتلت إسرائيل القدس الشرقية، إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة، في حرب عام 1967، وهي أراض يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية. ضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة غير معترف بها دوليًا وتعتبر المدينة بأكملها عاصمتها، ومنعت السلطة الفلسطينية من العمل هناك. ويعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمتهم.

وفقًا لاتفاقات السلام المؤقتة التي تم التوصل إليها في التسعينيات - والتي رفضتها حماس - قدم حوالي 6000 فلسطيني في القدس الشرقية أوراق اقتراعهم عبر مكاتب البريد الإسرائيلية. ويحق لـ150،000 آخرين التصويت بموافقة إسرائيل أو بدونها.

وقالت فتح إن الانتخابات لا يمكن إجراؤها دون إعطاء إسرائيل إذنًا صريحًا لسكان القدس الشرقية للتصويت. وقد دعا معارضوها إلى حلول إبداعية، مثل إقامة صناديق اقتراع في المدارس أو المواقع الدينية. وأصبح النزاع أكثر أهمية منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث اشتبك المصلون المسلمون مع الشرطة الإسرائيلية بشأن القيود المفروضة على التجمعات.

ومن المتوقع أن يتخذ عباس قرارا نهائيا عقب اجتماع مع قادة حماس وفصائل أخرى في وقت متأخر من يوم الخميس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حماس الانتخابات الفلسطينية

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

صفقة الـ2 مليون دولار.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ حوالي 14 ساعة

الري تفجر مفاجأة عن سد النهضة الإثيوبي بعد الملء الثاني

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة جديدة للأهلي.. تأكد غياب النجم الأول عن موقعة القمة

منذ أقل من ساعتين

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ يوم

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

ليس ميسي.. نجم برشلونة يقترب من تمديد عقده

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

فلسطين تدعو "ICC" لإجراء تحقيق في تهديدات إسرائيل بهدم المنازل

مع عودة إسرائيل إلى صناديق الاقتراع.. الديمقراطية الفلسطينية في ركود

فلسطين: حماس توافق على إجراء الانتخابات

الرئيس الفلسطيني: سأصدر مرسومًا للانتخابات الوطنية القادمة

الآلاف يحتشدون في غزة في ذكرى انطلاق حركة فتح

ماذا نعرف عن خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:22 ص

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

08:22 ص

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

11:46 م

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

11:10 م

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

07:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى